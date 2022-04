Papu Gomez sfida il Real e punta il Mondiale: “Riaprire la Liga e andare in Qatar”

Parla l'argentino del Siviglia

Alejandro Papu Gomez ha le idee chiare per il finale di stagione e per il futuro. Campo e desideri sono ben definiti nelle sue parole rilasciate a Marca TV in occasione del big match del weekend tra il suo Siviglia e il Real Madrid. Riaprire la Liga e tornare al top per giocare il suo primo, e forse ultimo, Mondiale con l'Argentina.

RIENTRO - Tornato, con tanto di gol, dopo l'infortunio, Papu Gomez ha spiegato le sue sensazioni durante l'assenza: "Quando sono entrato col Granada ero emozionato. Sono stati giorni duri. Innanzitutto perché non sono abituato a farmi male e di solito non reagisco bene a queste cose perché mi frustrano. E' vero che è stato un infortunio muscolare e che non ci ho messo molto, ma quando hai una doppia o una tripla competizione, se esci per un mese perdi tante partite. Quando mi sono infortunato ero in un momento incredibile e stavano arrivando partite importanti di campionato ed Europa League. Mi ha fatto molta rabbia non poterci essere".

BIG MATCH - Adesso, la super sfida col Real Madrid: "Tra le due squadre c'è una rivalità importante. Giocare in casa questo tipo di partite ti motiva molto. Cercheremo di portare gioia alla nostra gente e di far riaprire in qualche modo anche la Liga che un po' ci è sfuggita. Proveremo a vincere per restare lassù".

MONDIALE - Fare bene con il Siviglia per conquistare il Mondiale con l'Argentina: "Non so cosa darei per esserci in Qatar, ma molto. Penso che sarebbe il mio primo e ultimo Mondiale per via della mia età, a meno che tra quattro anni non stia davvero molto bene. Sarebbe incredibile. E dimostrerebbe che non devi mai arrenderti e che tutto è possibile". E ancora: "L'ultimo Mondiale di Messi? Spero di no, spero giochi finché si diverte. E che, se Dio vuole, possa fare un grande Mondiale, sia a suo agio con la maglia della nazionale argentina e che possa continuare a portare gioia a tutti gli argentini. Lasciamo che faccia ciò che vuole, che gli piace e che lo rende felice".