Paquetà: “A Lione sono un giocatore migliore. A Milano non avevo amici…”

Lo aveva detto anche in passato, adesso Lucas Paquetà ribadisce il concetto: al Lione sta bene, molto meglio di quanto non stesse in Italia, nella recente esperienza al Milan. Intervenuto ai microfoni di Canal +, il brasiliano ha commentato in modo chiaro alcuni dettagli della sua avventura rossonera ma anche di come in questo momento le cose siano decisamente cambiate in meglio.

Paquetà: “A Milano non avevo amici”

“Sono più felice a Lione. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni”, ha esordito Paquetà in merito al suo stato di forma e ai suoi miglioramenti degli ultimi mesi. “Quello che ho vissuto in Italia mi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi amici, purtroppo a Milano non era così, non li avevo. Quello che si vede ora è il vero Paquetá, lo stesso del Flamengo. Io sono così e ora sono me stesso”.