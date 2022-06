Paquetà si taglia un dito giocando con un aquilone: deve operarsi

Infortunio assurdo per il calciatore brasiliano del Lione.

Gli infortuni fisici fanno parte della carriera di un calciatore professionista ma a volte alcuni atleti si rendono protagonisti di problematiche davvero assurde che gli impediscono di svolgere il proprio lavoro. Il caso più recente è quello di Lucas Paquetà , brasiliano del Lione con un passato in Italia con la maglia del Milan.

Il fantasista ha comunicato via social, su Instagram e Twitter di essersi taglia un dito della mano... giocando con un aquilone. Incredibile ma vero, Paquetà si è fatto male e dovrà pure operarsi: "Ricordare i giochi da bambino ha le sue conseguenze. Oggi stavo facendo volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. Va tutto bene, ma per evitare problemi di movimento in futuro, ho avuto un piccolo intervento chirurgico. Ma sto bene".