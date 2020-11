Paradosso Jovic: ha segnato più gol con la Serbia in 7 giorni che in 16 mesi col Real Madrid

Luka Jovic è rinato con la sua Serbia. La settimana di impegni con le varie nazionali sembra aver fatto bene all’attaccante del Real Madrid che non stava fin qui attraversando un bel momento. Fuori dalle gerarchie di Zidane, il centravanti proverà a ritagliarsi il suo spazio, specie dopo essere stato protagonista con la squadra Nazionale.

Paradosso Jovic

Come sottolinea Opta, le due reti messe a segno da Jovic contro la Russia, alle quali si aggiunge anche quello realizzato contro la Scozia, sono un bottino davvero ingente soprattutto se rapportato alla sua vena realizzativa avuta fin qui nell’esperienza al Real Madrid. L’attaccante, infatti, ha segnato più reti in quest’ultima settimana rispetto al bottino raccolto da quando veste la maglia del Real Madrid. Sono solo due le reti messe a segno in 32 partite con il club spagnolo.