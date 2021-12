Paredes e l’arrivo di Messi al Psg: “2 giorni prima stava rinnovando col Barcellona poi…”

"Eravamo in vacanza insieme e doveva rinnovare col Barcellona poi è cambiato tutto"

Leandro Paredes racconta l'arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain . I due calciatori argentini, legati dalle origini ma anche da una grande amicizia, si sono ritrovati nel club francese non senza sorpresa da parte del centrocampista. Nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club, precisamente per il format YoutubeBreak Time, il calciatore ex Empoli e Roma ha rivelato come ha appreso della firma del sette volte Pallone d'Oro per la società di Ligue 1.

MESSAGGIO - "Ho un grande rapporto con Leo, è vero. Non solo perché giochiamo insieme per l'Argentina. Ma siamo amici", ha spiegato Paredes. "Il suo arrivo? Beh, due giorni prima del suo sì al Paris Saint-Germain eravamo insieme in vacanza. Ci siamo visti insieme ad altri e sapevamo che stava rinnovando il contratto col Barcellona. Poi un messaggio sul telefono dove ci ha detto che poteva venire al Psg. Ovviamente non vedevamo l'ora che succedesse. Fino a quando non è stato ufficiale abbiamo atteso con frenesia. Per noi è molto bello e passiamo diverso tempo con lui. Tutti noi argentini soprattutto".