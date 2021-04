Paredes fa il mercato del Psg: “Aguero sarebbe il benvenuto. Mio futuro? Guardo il Boca ma ora resto qui”

Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato a TycSports del suo futuro ma anche quello di alcuni suoi connazionali: su tutti Sergio Aguero, il cui destino è stato ufficialmente annunciato lontano dal Manchester City.

Paredes fa il mercato del Psg

Legato al club parigino fino al 2023, Paredes ha parlato inizialemente del suo presente e del suo futuro: “Voglio restare in Europa ancora per un po’. Sto bene e sono felice, ho un contratto lungo col Psg”. “Se vorrei tornare al Boca Juniors? Sinceramente quando posso guardo le partire del Boca e sono in contatto con Riquelme anche se non parliamo di calcio. Purtroppo gli allenamenti con mister Pochettino sono presto e non sempre riesco a seguire come vorrei la squadra se gioca alle 2 o alle 3 del mattino”.

Un pensiero anche al mercato in entrata del Psg e al connazionale Aguero, prossimo all’addio al City: “Qui al Psg ci piace sempre giocare con i migliori e il Kun è uno di questi. Spero che decida cosa è meglio per lui e se verrà da noi sarà il benvenuto”.