Paredes:”Sognato arrivo Messi ma non accadrà mai”

Paredes ammette nel corso di un'intervista, l'impossibilità di vedere Leo Messi, con la maglietta del PSG, nella stagione 2021/22.

Si sa, la suggestione Messi-PSG non è mai tramontata, a maggior ragione quest'anno, in cui la "Pulce" ha visto scadere il suo contratto con il Barcellona. Le voci della squadra parigina interessata all'asso argentino si sono rincorse per settimane, ma sembrano destinante a tramontare definitivamente, complice il rinnovo che il numero 10 sta per firmare con il Barcellona.