Parma, è fatta per Karamoh

In mezzo a tante trattative per giocatori in entrata, l’Inter chiude un’importante cessione.

Yann Karamoh è infatti un giocatore del Parma, che l’ha acquistato per 13 milioni con il 50% di un’eventuale futura rivendita che dovrà andare nelle casse del club nerazzurro.

Un investimento importante per la società crociata, che aumenta la tecnica e l’imprevedibilità del proprio attacco, ma anche una plusvalenza importante per l’Inter che aveva acquistato Karamoh dal Caen nell’estate 2017 pagandolo 6,5 milioni.

Non male, considerando che l’attaccante esterno francese si è messo in luce solo a tratti, facendosi notare quasi esclusivamente per il gran gol al Bologna nel febbraio 2018, in occasione del debutto da titolare in Serie A.

Poco felice anche il ritorno in Francia con la formula del prestito nella scorsa stagione: al Bordeaux Karamoh ha segnato appena tre reti in diciotto presenze.