Partite ogni 72 ore e “cooling break”: l’accordo in Spagna per tornare in campo

Anche la Spagna sta subendo numerose perdite a causa del Coronavirus. La pandemia non ha risparmiato la terra iberica che in poco tempo ha prima raggiunto e poi superato l’Italia. Come la Serie A, anche la Liga si è fermata in attesa che la situazione rientri e si possa tornare alla normalità quanto prima.

MAXI ACCORDO – In Spagna in questi giorni ci sono state varie riunioni tra LaLiga, l’assocalciatori spagnolo e la federcalcio spagnola. L’obiettivo era quello di raggiungere un accordo in caso il campionato dovesse riprendere. Secondo quanto riportato dai media spagnoli come AS, Mundo Deportivo e Marca, gli esponenti delle varie federazioni hanno raggiunto un accordo di massima. Ecco cosa prevede. Le partite si giocheranno una a distanza di 72 ore dall’altra e siccome il campionato riprenderà in piena estate, ci saranno due cooling break, una per tempo chiamate dall’arbitro. Inoltre, il presidente della federcalcio spagnola Rubiales ha dichiarato che le partite si giocheranno a porte chiuse fino a settembre.