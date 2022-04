Pastore sogna il ritorno al Psg: “Non si sa mai…”

Parla il Flaco

Il centrocampista dell’ Elche Javier Pastore ha parlato a Le Parisien a margine della sfida tra Paris Saint-Germain, sua ex squadra, e Marsiglia. Il Flaco ha clamorosamente aperto ad un possibile, ma allo stesso tempo improbabile, ritorno in maglia parigina dove ha militato dal 2011-18.

RICORDI - "Ricordo la prima sfida contro il Marsiglia: una gara speciale di cui si è parlato per tutta la settimana, ero appena arrivato e non posso dimenticare l’atmosfera che si respirava. Anche allo stadio il clima era fantastico, molto simile a quello che ho vissuto in Argentina e Italia", ha detto Pastore. "All’epoca c’era un bel gruppo, ci trovavamo a casa mia o di Lavezzi e tiravamo fino alle 2-3 del mattino cucinando per tutti, mangiando e bevendo vino". Un pensiero su quello che potrebbe essere un ritorno: "Non è ancora finita, non si sa mai...".