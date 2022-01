Patatine, birra e nutella: il pasto di Piqué e la polemica dell’ex candidato alla presidenza del Barcellona

Un pasto del giocatore blaugrana ha generato grande polemica con Toni Freixa

Nuovo botta a risposta tra il difensore del Barcellona Gerard Piqué e Toni Freixa , ex candidato alla presidenza del club. Che i rapporti tra i due fossero tesi, era noto. Ma che le polemiche, le frecciate potessero proseguire ancora a lungo no.

E allora ecco che il 2022 ricomincia con un nuovo capitolo tra i due. Questa volta, la colpa è di un pasto che il centrale spagnolo avrebbe fatto al ristorante. Su Twitter, Freixa ha scritto: "Entrecote con patatine, uovo al tegamino, birra da bere e una crepe con nutella. Ti immagini un calciatore professionista che mangia questo? Dì uno eh, non generalizzando". Parole che hanno subito attirato l'attenzione di Piqué che sentendosi chiamato in causa, senza timori ha risposto al messaggio: "Hai sbagliato con l'entrecote … era una salsiccia. Il resto tutto ok! E ora mi bevo un gintonic alla tuam ciao! Adesso puoi andare anche a cancellare il tweet, furfante".