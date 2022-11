Pato dice addio all’Orlando City: fine del contratto e annuncio ufficiale

Alexandre Pato lascia Orlando City . L'ex attaccante, che in Italia ricordiamo con piacere per le magie, e gli infortuni, con la maglia del Milan, non ha rinnovato il contratto con il club americano, dove era arrivato a febbraio 2021, ed è quindi svincolato.

L'annuncio ufficiale della separazione è arrivato in queste ore con un comunicato apparso sui canali anche social della formazione di MLS. Per Pato, 27 presenze in stagione con 4 reti ma anche l'ennesima operazione al ginocchio a seguito di un infortunio. Il 33enne brasiliano non gioca da agosto e ora è svincolato.