Pato, nuova avventura in MLS: l’Orlando City mostra… un Papero sui social

Non si può parlare di ufficialità, ma il messaggio social dell’Orlando City è decisamente chiaro. Un Papero è stato avvistato in città… Si tratta dell’ex Milan, attualmente svincolato dallo scorso agosto, Alexandre Pato. L’attaccante brasiliano sarà il prossimo acquisto del club della Florida.

Pato all’Orlando City

Dopo essere stato accostato a diversi clu, anche in Italia, e aver fatto sognare pure i tifosi del Milan su un possibile ritorno, Pato, secondo ESPN, firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo con la franchigia della Florida.Riparte quindi dal sole e dalla MLS il Papero e l’indizio dato dall’Orlando City non lascia alcun dubbio. I riferimenti al soprannome del calciatore sono evidenti e le immagini parlano chiaro. Pato era svincolato dall’agosto 2020 dopo l’esperienza al San Paolo e adesso ripartirà con una nuova avventura…