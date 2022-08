Pato, solita sfortunata abitudine: infortunio al ginocchio e operazione

Altro guaio fisico per il brasiliano ex Milan.

Impossibile dimenticarsi di Pato . In Italia, specie i tifosi del Milan ricorderanno con piacere le giocate e le reti del Papero brasiliano. Esattamente come ricorderanno gli infortuni che l'attaccante ha dovuto subire nel corso della sua carriera.

Infatti, il giocatore è stato davvero perseguitato dalla sfortuna e dai guai fisici e sembra che non abbia perso questa "cattiva abitudine". Dopo il Milan, Pato era tornato in Brasile: prima al Corinthians, poi al Sao Paulo. Successivamente aveva avuto delle esperienze al Chelsea, al Villarreal e al Tianjin, in Cina, prima del ritorno in patria.