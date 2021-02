Paul Merson consiglia il Barcellona: “Compra Grealish, è uno dei migliori al mondo e sfonderebbe al Camp Nou…”

Paul Merson non ha dubbi. La soluzione ai problemi del Barcellona porta un nome: Jack Grealish. Secondo il noto ex calciatore inglese, dopo la prova incolore dei blaugrana in Champions League contro il Psg, l’unica cosa da fare per compensare le difficoltà tecniche e tattiche è acquistare il talento inglese dell’Aston Villa.

IL SEGRETO DI JACK GREALISH

Il consiglio di Merson al Barcellona

Parlando ai microfoni di Sky Sports, Merson ha commentato: “Ho visto il Barcellona andare in pezzi nella partita contro il Paris Saint-Germain. Se fossi un dirigente del Barcellona, ​​domani comprerei Jack Grealish, subito. Non importa quanto costa. Può costare 120-130 milioni, non importa. Io lo prenderei subito perché è capace di sfondare al Camp Nou. Può battere chiunque. Penso che Jack sia uno dei migliori calciatori del mondo”.

Il classe 1995 inglese è senza dubbio tra i migliori talenti di Premier League da ormai alcune stagioni e sta trascinando la sua squadra nelle posizioni alte della classifica.