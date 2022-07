Paul Merson non fa sconti: “Lo United deve sbarazzarsi di Cristiano Ronaldo”

Parla l'ex giocatore sul futuro del portoghese.

Redazione ITASportPress

Non fa giri di parole Paul Merson per affrontare il tema delicato del futuro di Cristiano Ronaldo. I tanti rumors sulla partenza dal Manchester United, l'intenzione di andare via e le conseguenze che ha questa situazione per il club sono state al centro dell'analisi dell'ex calciatore per il Daily Star.

Merson non ha dubbi su cosa dovrebbe accadere adesso: "Penso che il Manchester United debba tracciare una linea e sbarazzarsi subito di Cristiano Ronaldo. Questa saga deve finire il prima possibile. Ti ha detto quello che vuole, quindi perché tenerlo? Non gioca a calcio da molto tempo e ora ha 37 anni", ha aggiunto l'ex giocatore facendo riferimento al fatto che CR7 abbia saltato già diverso periodo della preparazione estiva. "Qualsiasi calciatore ti dirà che per essere in forma devi giocare partite di calcio, motivo per cui si fanno le amichevoli pre-campionato. Ad ogni modo non sarà abbastanza bravo da mettere il Manchester United tra le prime quattro squadre (di Premier League ndr)".

E ancora: "Se Ronaldo resta, non sopravviveranno. Tieni Ronaldo perché non c'è nessuno in giro? Il loro attaccante ha 37 anni, non è una bella situazione. CR7, in qualsiasi modo andrà a finire questa situazione, non ci sarà l'anno prossimo e anche se ci fosse avrà un anno in più. Quindi allo United serve un centravanti. La gente dice che ha segnato 24 gol la scorsa stagione, ma il calcio è un gioco di squadra e come vedi non mi è sembrato che lo United stesse combattendo per vincere qualcosa con i suoi gol".