Pauleta: “Mbappé dovrà accettare di poter segnare meno di Messi…”

Il pensiero dell'ex giocatore del Psg

C'è tanta curiosità nel vedere cosa combineranno i fantastici tre del Paris Saint-Germain Neymar, Messi e Mbappé . Un tridente di altissimo livello dove, quasi certamente, ci sarà qualcuno che farà qualche gol in più rispetto ai compagni. Ed è proprio di questo che l'ex giocatore parigino Pedro Miguel Pauleta - 109 gol nella sua esperienza col club - ha parlato al sito ufficiale della Ligue 1. In modo particolare di Kylian Mbappé e della crescita che potrà avere stando accanto al sei volte Pallone d'Oro argentino.

IMPARARE - "Credo che Mbappé, giocando accanto a Messi, dovrà adattarsi. Ma allo stesso tempo credo che crescerà molto con lui al Paris Saint-Germain", ha detto Pauleta. "Se ha l'intelligenza per muoversi bene, sfruttando gli spazi creati da Messi e Neymar, si troverà spesso in una buona situazione grazie alla loro qualità di passaggio e potrà quindi segnare tanti gol. Il fatto che possa giocare sia sulla corsia esterna che in mezzo sarà una risorsa per loro. Detto questo, c'è sempre il rischio che uno dei tre segni di meno. Se fosse così per Kylian, beh, ecco. dovrà accettare di poter segnare meno di Messi..."