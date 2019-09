Paulinho ricorda: “Barcellona? Periodo felice, ma quel gol di Manolas…”

Pochi mesi con la maglia del Barcellona, ma abbastanza per vivere emozioni anche contrastanti. L’esperienza blaugrana di Paulinho è stata sicuramente speciale. Il brasiliano, arrivato in Catalogna dal Guangzhou, club cinese in cui è tornato e nel quale milita attualmente, è stato intervistato da AS e ha descritto il suo periodo in Spagna.

CRITICHE – “Molte critiche ricevute sulla mia esperienza a Barcellona? Ho sempre capito i fan. Di loro mantengo un grande affetto perché ci hanno supportato molto in una stagione in cui abbiamo vinto la Liga e la Copa del Rey. Anche le persone in Spagna hanno molta passione per il calcio e per i giocatori è giusto capirle. Un peccato non aver proseguito? Durante quell’anno ho lasciato tutto ciò che avevo e sono felice di aver fatto parte della storia di un club così grande. Penso che i fan abbiano una buona memoria di me”.

MOMENTO DIFFICILE – E a proposito di ricordi, Paulinho ammette di avere non solo momenti felici nella mente: “Ricordo sempre con piacere la mia vita al Barcellona. Ogni volta che posso continuo a guardare le partite. Ricorderò Barcellona per il resto della mia vita perché per me è stata un’esperienza brillante. Nel calcio non si sa mai quanto durerà una tappa, ma dobbiamo essere preparati per qualsiasi tipo di decisione. Pensi che quella stagione al Barça sia segnata dalla sconfitta contro la Roma (ritorno all’Olimpico dei quarti di finali di Champions ndr)? Abbiamo vinto due titoli. Grazie a Dio abbiamo avuto la grande opportunità di vincere in due competizioni e la gente ricorda i titoli. Certo, quella partita, il gol di Manolas, è stato un periodo molto difficile, ma abbiamo vinto due titoli. Come tutte le squadre abbiamo avuto momenti positivi e peggiori, ma il risultato finale è stato positivo”.

RITORNO NEYMAR – Non poteva mancare una domanda sul tormentone di mercato che ha caratterizzato l’estate: il ritorno di Neymar la Barcellona: “Lo conosco bene. È un grande giocatore e un fratello per me. Penso che la gente sappia già quanto sia talentuoso. Qualsiasi club al mondo vuole averlo in squadra, è normale”, ha concluso Paulinho.