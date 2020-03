Paura del contagio, club di Premier vietano la nazionale ai giocatori

La paura del contagio del Covid-19 è ormai diffusa in tutto il mondo. Alcuni campionati di calcio sono stati sospesi mentre altre nazioni hanno mantenuto aperti gli stadi, com’è successo in Premier League. Ma è proprio in Inghilterra che il virus sta crescendo e i contagiati continuano a salire.

NAZIONALE VIETATA – Per questo motivo alcuni club di Premier League non permetteranno ai propri giocatori di lasciare il club per raggiungere le rispettive nazionali. In Inghilterra vigono ancora le restrizioni sulla quarantena e ogni persona che rimetta piede sul suolo britannico deve scontare quindici giorni in quarantena. A riportarlo è il Daily Mail. Nel frattempo in Inghilterra continuano a circolare le voci su un possibile stop al campionato. Decisivi i prossimi giorni.