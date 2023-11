Paura durante Levante-Racing Santander: malore in campo per Brugui

Il giocatore, che era entrato al 70’ al posto di Iván Romero, è stato portato negli spogliatoi, dove ha ripreso conoscenza. Già nei minuti successivi il Levante ha divulgato messaggi rassicuranti sulle condizioni del giocatore, che è stato poi trasferito al centro ospedaliero IMED di Valencia per effettuare accertamenti e accertare le cause del malore. “Brugui è cosciente e ha parametri vitali stabili” si legge sul tweet pubblicato dal Levante su X.

La partita, immediatamente sospesa dall’arbitro Galech Apezteguía, non è più ripresa ed è terminata sul punteggio di 4-2 per gli ospiti. Javi Calleja, allenatore del Levante, ha poi parlato dell'accaduto in sala stampa: “Brugui sarà sottoposto ad alcuni test. È stato un grande spavento, ma ora sembra che vada tutto bene”.