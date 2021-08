Paura in Francia: Samuel Kalu si accascia a terra da solo. Non è la prima volta

Spavento per il giocatore del Bordeaux nel corso del match contro il Marsiglia

Un'immagine che il mondo del pallone ha già visto di recente, durate gli scorsi campionati europei, quando a crollare a terra fu Christian Eriksen. In questo caso, per fortuna di Kalu , le cose sono andate meglio. Dopo qualche minuto a terra, il classe '97 si è rialzato ed è uscito dal campo provando, successivamente, anche a rientrare in gioco prima di essere sostituito. Al momento pare si sia trattato solo uno svenimento.

Kalu si è diretto subito negli spogliatoi per gli accertamenti del caso. Per il calciatore non è il primo episodio simile. Infatti, era già svenuto durante un allenamento in Egitto con sua Nazionale, nel 2019. In quel caso, la causa ufficiale fu la disidratazione per le alte temperature.