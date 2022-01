Paura in Qatar: Coulibaly crolla in campo con le convulsioni

Il giocatore dell'Al-Wakrah è stato male. Le sue condizioni ora sono sotto controllo

Attimi di terrore nel primo tempo del match tra Al-Rayyan e Al-Wakrah in Qatar . Ousmane Coulibaly, difensore maliano della squadra ospite, è caduto a terra con le convulsioni, probabilmente per un malore, generando grande paura tra i compagni e i rivali.

Come confermato dal giornalista Khalid Jassim del canale Al-Kass sui suoi social, Ousmane Coulibaly ha ricevuto cure mediche in tempo e, nonostante il tremendo spavento che ha suscitato, è adesso fuori pericolo. Anche lo stesso club dell'Al Wakrah ha rassicurato che "Sta bene" anche se ancora non note le cause del malore improvviso che lo ha colpito in campo. Si parla comunque di un attacco cardiaco.