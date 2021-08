Paura per il fratello di Gotze: finisce in terapia intensiva dopo scontro di gioco

Il fratello minore del più noto calciatore ha rimediato un brutto trauma cranico dopo uno scontro di gioco. Adesso sta meglio ma è stato grande lo spavento

Redazione ITASportPress

Sono state ore di paura in casa Gotze dove il fratello minore di Mario, Felix, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un trauma alla testa durante la partita di terza divisione tedesca tra il Viktoria Berlino e il Kaiserslautern, club nel quale il parente del campione del mondo è in prestito. Al 72′ di gioco, il 23enne è crollato sul terreno di gioco privo di sensi a seguito di uno scontro aereo con un suo compagno di squadra. Immediati i soccorsi che lo hanno messo subito in sicurezza e trasferito nel più vicino ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva con un brutto trauma cranico.

Il Kaiserslautern, tramite i propri account social, aveva dato i primi aggiornamenti in merito all'accaduto e alle condizioni del ragazzo: "Vorremmo ringraziarvi per i tanti auguri di guarigione che abbiamo ricevuto dal nostro ambiente, ma anche dai dipendenti e sostenitori del Viktoria Berlino. Felix Gotze sta ancora ricevendo cure mediche in un ospedale di Berlino. La prima diagnosi provvisoria è di un'incrinatura del cranio. Felix è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva per ulteriori accertamenti ed esami".

Per fortuna, a distanza di un giorno, sono arrivate novità molto più liete: "Buone notizie: Felix Gotze sta meglio nonostante le circostanze. Non è più in terapia intensiva e probabilmente potrà lasciare l'ospedale domani. Auguriamo a Felix tutto il meglio e una piena e buona guarigione!", si legge infatti nell'ultimo tweet lanciato dall'account ufficiale del club teutonico.