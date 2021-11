Paura per John Fleck: crolla in campo contro il Reading ma ora sta bene

Sono state ore di ansia per le condizioni del calciatore collassato in campo durante la partita di Championship

Redazione ITASportPress

Momenti di grande apprensione a Reading, dove John Fleck è crollato a terra durante la sfida di Championship giocata nella notte. Il calciatore dello SheffieldUnited è stato immediatamente soccorso in campo da compagni e staff medico e. per fortuna, ha ripreso conoscenza grazie alla maschera per ossigeno.

Attimi di grande paura allo stadio con giocatori e pubblico rimasti senza parole fino al momento in cui il calciatore è stato trasportato in barella fuori dal terreno di gioco e successivamente in ospedale. Il gioco è stato interrotto per circa 11 minuti prima di riprendere con il centrocampista scozzese che ha lasciato lo stadio da cosciente come ha fatto sapere subito la sua società.

Proprio lo Sheffield, questa mattina, ha voluto rassicurare ulteriormente i suoi tifosi e tutti gli appassionati sulle condizioni di John Fleck annunciando che, dopo la notte in osservazione, il calciatore è stato dimesso dall'ospedale. Non solo, già questa mattina Fleck farà ritorno nella propria abitazione dopo aver parlato in modo positivo con medici e famiglia.