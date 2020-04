Paura per Messi, il suo aereo costretto ad un atterraggio di emergenza

Piccola disavventura questa mattina per Lionel Messi. L’aereo privato dell’asso argentino è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza mentre faceva rotta a Tenerife. Il velivolo è atterrato a Bruxelles dove è rimasto fermo per almeno un’ora e mezza prima di riprendere il volo.

L’aereo è ripartito per un giro di sicurezza facendo poi ritorno nella capitale belga. Secondo il Sun, il quotidiano che ha riportato la notizia, non si sa ancora chi ci fosse a bordo dell’aereo al momento dell’inconveniente. Difficile supporre che Messi e famiglia fossero a bordo considerate le restrizioni in terra spagnola. Quel che è certo è che la Pulce si sarà preoccupato e non poco.