Pavard: “Essere al Bayern Monaco è un sogno. Champions League? Sono certo che la vinceremo…”

Interessante intervista rilasciata dal difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard ai canali ufficiali del club. Il giovane francese ha raccontato la sua quarantena per l’emergenza coronavirus ma ha anche affrontato temi legati al calcio, con il coraggio di pensare al futuro e alle vittorie che la società potrà raggiungere.

APPRODO – Arrivato in Baviera la scorsa estate, Pavard ha ammesso: “Se qualcuno me lo avesse detto in estate, non ci avrei creduto ma mi sono comunque preparato per questo trasferimento al Bayern Monaco. Dal primo giorno qui, ho sentito che avrei potuto sviluppare il mio gioco e migliorare in questo club. Sono ancora lontano da quello che voglio raggiungere. Cerco sempre miglioramenti. Non è una frase detta tanto per… A me non importa come finisce una partita, perché alla fine mi chiedo sempre ‘Cosa ho sbagliato? Cosa posso fare meglio la prossima volta?’ questa è la mia motivazione ogni giorno. Analizzo sempre me stesso dopo ogni partita”.

VITTORIE – Spazio anche ai progetti futuri col club: “Dopo il mondiale con la Francia tutto è andato come se fosse un sogno. Sono arrivato al Bayern Monaco e sto mantenendo il ruolo che avevo con la Nazionale. Credo che il Bayern siala migliore squadra del mondo, con i migliori giocatori del mondo. E sono sicuro che il Bayern vincerà di nuovo la Champions League presto, non ho dubbi”.

CORONAVIRUS – “La mia situazione è particolare: sono solo a Monaco. I miei genitori dovevano venire a marzo per il mio compleanno ma non è potuto succedere per il coronavirus. Almeno usiamo le videochiamate per vederci. Non avendo fratelli sono loro la mia famiglia. Alle persone, l’unica cosa che posso dire è che spero si prendano cura di se stesse durante questo momento unico e che ascoltino ciò che gli esperti di salute consigliano. Possiamo tenere tutto sotto controllo solo se restiamo tutti insieme. Ai tifosi dico che spero che ci rivedremo presto allo stadio. E come squadra posso dire che vinceremo, vinceremo, vinceremo. Non c’è altro da fare al Bayern Monaco…”.