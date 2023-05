Pazza anche Bundesliga 2: Heidenheim promossa al 99′ e Amburgo allo spareggio

Anseatici gelati al 99' e non basta il gol di Dompe contro il Regensburg per festeggiare il ritorno in Bundesliga

Come in Bundesliga anche la seconda divisione tedesca ha regalato emozioni incredibili nell’ultima giornata di campionato. Già promosso il Darmstadt, oggi c’era da conoscere la seconda squadra a fare il salto di categoria e la terza per lo spareggio con lo Stoccarda. Ed ecco la sorpresa nei minuti finali come ieri con Bayern e Borussia Dortmund: la seconda in classifica, l’Heidenheim sotto 2-1 fino al 92’ ha ribaltato il risultato sul terreno del Regensburg squadra penultima e già retrocessa. Beste su rigore ha siglato il 2-2 su rigore al 93' e poi Kleindienst ha segnato al 99’. Una vittoria appresa sul campo dai calciatori dell’Amburgo mentre stavano pregustando la promozione visto che vincevano sul terreno del fanalino di coda Sandhausen per 1-0 con gol nel primo tempo di Dompe. Anseatici scavalcati e adesso costretti allo spareggio con lo Stoccarda. La seconda divisione si è conclusa con l’Heidenheim e il Darmstadt appaiate a 67 punti, l’Amburgo con 66.