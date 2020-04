Pazza idea Barça, ecco lo scambio per arrivare a Neymar

Nonostante il periodo di crisi sanitaria abbia comportato anche gravi danni al mondo del calcio, il calciomercato sembra non finire mai. Le società, ancora prima della pandemia, stavano pensando già ai rinforzi da fare quest’estate. E’ il caso anche del Barcellona che da tempo è tornato su Neymar. Il rapporto complicato del brasiliano con la dirigenza parigina potrebbe di fatto favorirne la partenza.

SCAMBIO – Il piano del Barcellona però prevede uno scambio con una stella blaugrana. Si tratta di Antoine Griezmann. Il francese non sembra essersi adattato bene al Camp Nou e per questo motivo la dirigenza starebbe spingendo per formare nuovamente il tridente che ha dato al Barcellona l’ultima Champions. Non si sa ancora se il Barcellona offrirà anche del denaro oltre al cartellino di Griezmann, ma senza dubbio questo potrebbe essere il trasferimento dell’estate. A riportarlo è il SkySports.