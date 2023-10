Pazza idea Real Madrid: in estate assalto a Mbappé e Haaland

Convinto dagli exploits di Bellingham, il presidente Florentino Perez sogna di dare vita ad un tridente da sogno: ma per il francese è in arrivo un ultimatum...

La stagione 2023-'24 per il Real Madrid dovrebbe essere, o meglio sarebbe dovuta essere, di transizione. Il mercato non ha portato un vero sostituto di Karim Benzema e l'incertezza legata al futuro di Kylian Mbappé, rimasto al PSG nonostante il contratto in scadenza nel prossimo giugno, oltre allo sforzo economico per i lavori di rifacimento al Bernabeu, hanno spinto il presidente Florentino Perez a rinviare al 2024 gli sforzi per costruire un nuovo team "galattico".