Pedri: “Barcellona prenderà giocatori forti. Messi? Se dipendesse da me…”

Il centrocampista parla del suo capitano blaugrana

LA PULCE - "Se dipendesse da me, Messi avrebbe già firmato ma questo è qualcosa che deve decidere Leo", ha detto Pedri sul 10 argentino. "Lui è il migliore al mondo e il migliore di quello che ho visto nel calcio. Spero che resti al Barcellona, ma ripeto: deve decidere lui".

MERCATO - Ancora sul club e sul futuro: "Sono convinto che arriveranno giocatori molto bravi e di alto livello. E questo è molto positivo per il Barcellona perché genera competitività. La squadra migliore deve essere il Barcellona".

E in effetti il Barcellona ha già operato diverse trattative per la prossima stagione. In primis l'arrivo di Sergio Aguero ma anche quello annunciato pochi giorni fa di Memphis Depay. Il prossimo passo sarà quello del rinnovo di Messi. Almeno è quello che spera Pedri...