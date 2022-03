Pedri chiama Haaland al Barcellona: “Lo vorrei con noi. Ogni palla che tocca è un gol”

Il giovane centrocampista tra presente e futuro

Presente e futuro con la Spagna con il Mondiale in Qatar nel mirino, ma anche l'attualità del Barcellona con tanto di rumors di mercato e "occhiolini" a possibili futuri compagni di squadra. Il giovane centrocampista Pedri ha affrontato diversi argomenti nel corso della sua intervista a TVE.

MERCATO - A domanda precisa su Erling Haaland , bomber del Borussia Dortmund, e sulla possibilità di vederlo al Barcellona, Pedri ha detto: "Ovviamente è una cosa che deve valutare il club, è un acquisto di cui si deve occupare il club. Ma Haaland ha qualità spettacolari, ogni pallone che tocca va dentro in rete. Spero che possa venire in blaugrana perché l'ho sempre detto, voglio il meglio al Barça".

SPAGNA - Dal club alla Nazionale col numero 10 sulla maglia e uno sguardo al Mondiale: "Il 10? Mi è sempre piaciuto il numero 8, ma è di Koke e bisogna rispettare chi è qui da più tempo. Il '10' è un numero molto bello. Indipendentemente dal numero che ho sulla schiena cerco di divertirmi in campo ed essere me stesso". "Obiettivi per Qatar 2022? Un bel risultato sarebbe vincere il Mondiale, ma è una competizione molto difficile. Pensiamo partita dopo partita, speriamo di poter aggiungere un'altra stella al nostro stemma".