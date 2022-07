Pedri esalta il nuovo Barcellona: “Kessie mi ha sorpreso. Vogliamo vincere tutto”

Grande entusiasmo in casa Barcellona per la nuova stagione ormai alle porte. Parlando dal ritiro del club, impegnato nella tournée americana, il centrocampita blaugrana Pedri si è soffermato su diversi argomenti esaltando anche la campagna acquisti fatta dalla società.

AMBIZIONE - Si parte dal desiderio di vincere, iniziando dalle amichevoli pre stagioni, e Pedri non si nasconde: "La partita contro il Real a Las Vegas? Giocare contro il Real è sempre una cosa speciale che ti dà motivazioni extra. Sicuramente scenderemo in campo con grande entusiasmo". Sulla stagione poi: "Lottare per la Champions? Ogni anno scendiamo in campo per quello e se si parla di favoriti il Barcellona c'è sempre".