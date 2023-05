Pedri: “Vincere Pallone d’Oro sarebbe pazzesco ma…”

L'ambizione di essere il migliore e la strada che sembra essere quella giusta. Pedri , centrocampista del Barcellona , ha parlato dei suoi obiettivi a margine di un evento organizzato da Ok Mobility sottolineando come per lui siano più importanti i successi di squadra ma che vincere dei premi individuali, chiaramente, non sarebbe affato male...

SUCCESSO - "Voglio vincere il più possibile con la mia squadra e con la Nazionale. A livello personale, non mi sono mai posto delle sfide", ha precisato Pedri prima di sognare in grande. "Ad esempio un Pallone d'Oro o un trofeo individuale non ci penso, ma cerco sempre di migliorare per essere un giorno a quel livello. Arrivare a vincere qualcosa di questo tipo sarebbe davvero pazzesco, ma non me lo pongo come obiettivo. Ho già conquistato un premio Kopa e un Golden Boy, che penso siano trofei che non tutti hanno l'opportunità di vincere".