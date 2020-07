Pedro saluta il Chelsea: “Il mio ultimo match allo Stamford Bridge. Vi porterò sempre nel cuore”

Pedro lascia il Chelsea e l’addio non poteva essere migliore: qualificazione alla prossima edizione della Champions League ottenuta all’ultima giornata di Premier League. L’attaccante spagnolo, sui social, ha voluto mandare un saluto speciale ai blues con tanto di ultimo obiettivo da raggiunger per rendere tutto ancora più “magico”.

Pedro: “Grazie a tutti. Vi porterò sempre nel cuore. Ora la FA Cup”

“La mia ultima partita allo Stamford Bridge”, ha scritto Pedro su Instagram dopo la sfida di campionato contro il Wolverhampton. “Grazie ai fan per il supporto che mi hanno dato in tutti questi anni e grazie alla società che mi ha dato l’opportunità di essere un blue in questi anni. Grazie anche ai miei compagni di squadra. Sarete tutti nel mio cuore per sempre. Adesso, però, si combatte per la FA Cup”. Questo il messaggio dello spagnolo che dovrebbe giocare la partita di coppa e poi accasarsi altrove, magari in Italia…