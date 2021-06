Pelè applaude Neymar: “Spero raggiunga il mio record di gol”

Dopo la larga vittoria del Brasile contro il Perù, Pelè si è congratulato con Neymar

Due partite per confermare la sua centralità nel Brasile. Neymar ci ha messo poco a ricordare tutta la sua classe e leadership, precisamente due sfide, coronate da due gol, uno per gara. Brasile-Venezuela 3-0, Brasile-Perù 4-0. La Seleção, con la sua stella più brillante, si è subito imposta come favorita della Copa America.

Dopo la vittoria contro il Perù, Pelè ha mandato i suoi personalissimi complimenti a Neymar, vicino al suo record di gol con la maglia verdeoro: “Ogni volta che vedo questo ragazzo, sta sorridendo. È impossibile non ricambiare il sorriso. È contagioso. Io, come tutti i brasiliani, sono molto contento quando lo guardo giocare a calcio. Oggi ha fatto un altro step per raggiungere il mio record di gol con la Seleção. E faccio il tifo per lui affinchè lo raggiunga, con la stessa gioia che ho da quando l’ho visto giocare per la prima volta”.