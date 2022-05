Pepe campione col Porto non si ferma: a 39 anni giocherà un’altra stagione

Difensore, capitano e leader: Pepe continuerà fino ai 40 anni col suo club

Redazione ITASportPress

Una vittoria che poteva anche renderlo "sazio" di successi. E invece no. Pepe, fresco vincitore col suo Porto in campionato, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il difensore portoghese avrebbe infatti deciso di rispettare fino in fondo il proprio contratto.

39 anni e non sentirli per il campionissimo ex Real Madrid che arriverà dunque ai 40 anni ancora in campo. Secondo quanto riportato da AS, Pepe andrà avanti per un'altra stagione conducendo con la sua solita leadership i compagni.

"Questo campionato vinto significa molto per me. Mi hanno accusato di tante cose e qualcuno non voleva che io giocassi, ma sono andato avanti ed è bello a 39 anni essere diventato ancora campione. Devo ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno avuto pazienza con me", le sue parole riportate dal media iberico.

Per Pepe, quindi, avanti ancora un anno fino al giugno 2023 quando avrà ormai 40 anni.