Pépé, l’agente rivela: “Ricevuto offerte da 5 top club, ma abbiamo scelto l’Arsenal perché…”

Nicolas Pépé è diventato nelle scorse ore un calciatore dell’Arsenal. L’ex Lille era stato accostato a diversi club, tra cui anche il Napoli che sembrava vicinissima al suo acquisto. Alla fine, però, il classe ’95 è stato ceduto in Premier League ai Gunners.

Il motivo? Lo ha spiegato il suo agente, Samir Khiat, a L’Equipe: “L’Arsenal per noi è la scelta giusta. Il Lille ha ricevuto offerte da cinque top club mondiali, ma noi volevamo la certezza che sarebbe stato titolare nella prossima squadra. Abbiamo sempre guardato il progetto sportivo come prima cosa e non i soldi. Pépé ha bisogno di grande considerazione e l’Arsenal può garantirgli tutto questo”.