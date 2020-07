Pepe-Porto per sempre: il difensore rinnova per chiudere la sua carriera con i Dragoes

Completamente devoto alla causa. Képler Laveran Lima Ferreira, noto solamente come Pepe, vuole chiudere la sua carriera con il Porto. Il difensore non ha dubbi e all’età di 37 anni ha deciso di cercare il rinnovo con i Dragoes per chiudere col professionismo nella squadra del suo cuore.

Pepe: rinnovo e fine carriera

Pepe non ha dubbi: vuole chiudere la sua carriera con la maglia del Porto. Tornato in Portogallo nel gennaio 2019 dopo ben 12 anni vissuti tra Real Madrid e Besiktas, il difensore portoghese secondo Record starebbe infatti negoziando coi Dragoes il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel 2021. L’intenzione dell’esperto centrale difensivo è quella di trovare un accordo che lo possa portare a concludere la sua carriera nella squadra del suo cuore. Un anno almeno di rinnovo oltre alla normale fine del rapporto, questa l’intenzione del 37enne che in carriera ha vinto proprio tutto. Non ultimo, il campionato di questa annata proprio col Porto…

