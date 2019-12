Pepe racconta: “Con Casillas rapporto unico. Quando è stato male fu uno shock…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dal difensore del Porto Pepe a O Jogo. Il centrale ex Real Madrid ha parlato in modo particolare del suo rapporto con Iker Casillas, storico portiere della Spagna, ex blancos e attualmente nel club portoghese.

Il difensore si è concentrato sul rapporto di amicizia con l’estremo difensore. Un legame iniziato ai tempi in cui i due erano compagni di squadra al Real Madrid: “Io e lui abbiamo una storia divertente. Quando mi sono trasferito al Real Madrid, nessuno mi conosceva. Sono stato acquistato per 30 milioni di euro dal Porto, che per lungo tempo non aveva mostrato nulla di particolare in Europa. Casillas venne da me nello spogliatoio e mi chiese cosa c’era nella mia borsa. Non sapevo cosa rispondere, perché non conoscevo bene lo spagnolo. Allora mi ha detto: ‘Devi imparare a parlare spagnolo’. Quando sono tornato al Porto e ho incontrato Iker qui, gli ho detto: ‘Il tuo portoghese è un disastro. Devi imparare la lingua’. Casillas è mio amico. Sono stato molto felice di incontrarlo di nuovo”.

SALUTE – Solamente pochi mesi fa, però, Casillas è andato incontro a problemi cardiaci e Pepe racconta il suo stato d’animo: “È stato molto difficile quando abbiamo scoperto i suoi problemi di salute. Mi ha scioccato. Ero preoccupato, ma quando abbiamo scoperto che nulla minacciava più Casillas, abbiamo ringraziato Dio. Spero di poter giocare di nuovo insieme a lui, ma dipende dai dottori”.

