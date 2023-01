Pepe senza limiti: il Porto pronto a rinnovargli il contratto sino ai 42 anni

Si è parlato di lui anche in chiave Al-Nassr dove potrebbe raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo. Eppure, Pepe sembra ora intenzionato a restare al Porto e, anzi, a rinnovare il proprio contratto in scadenza questa estate.

Un vero e proprio "giocatore eterno" il difensore portoghese che sta per fare 40 anni e che potrebbe giocare per la formazione lusitana ancora per due stagioni.