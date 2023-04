Per Joao Felix il Real Madrid è un incubo: mai vinto

Il dato sbalorditivo che riguarda l'attaccante contro il Real Madrid. Un vero e proprio incubo, mai una vittoria per Joao Felix

Un dato che ha dell'incredibile. Joao Felix non ha mai collezionato un successo contro il RealMadrid in partite ufficiali. L'attaccante dell'Atletico Madrid, ora in prestito al Chelsea, è uscito sconfitto anche nella precedente occasione valida per l'andata dei quarti di Champions League. 2-0 netto per le merengues al Bernabéu.

Nonostante la giovane età, il 23enne ha affrontato il Real Madrid già sette volte. Di questi appuntamenti si contano cinque sconfitte e due pareggi, con Joao Felix protagonista in negativo. Nemmeno un assist o un gol. Scavando più a fondo, però, si riesce a trovare una piccola gioia per l'attaccante: una vittoria in una partita di preparazione, match non ufficiale dell'International Champions Cup, dove l'Atletico Madrid vinse per 7-3 con il lusitano che andò in rete.

Insomma, le merengues si dimostrano come un vero e proprio incubo per l'attaccante cresciuto al Benfica. Chissà se Joao Felix riuscirà a vendicarsi per la prossima sfida di Champions League, il ritorno tra Chelsea e RealMadrid. Il match andrà in scena nella serata di martedì 18 aprile a Stamford Bridge.