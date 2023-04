Per la gomitata a Robertson in Liverpool-Arsenal, il guardalinee è stato sospeso

Non succede così spesso nel calcio che un giocatore prenda una gomitata dall'arbitro. Ma invece ieri è successo a Liverpool nel match contro l'Arsenal della squadra di Klopp. Protagonista della sfida è stato Constantine Hatzidakis, il guardalinee autore della presunta gomitata a Robertson dopo la conclusione del primo tempo. L'arbitro Paul Tierney aveva fischiato da pochi istanti il termine della prima frazione di gioco con l'Arsenal avanti 2-1 ad Anfield, quando il terzino del Liverpool Andy Robertson si avvicina al guardalinee per protestare. A quel punto, però, l'assistente dell'arbitro Constatine Hatzidakis ha alzato il braccio destro colpendo Robertson con il gomito. Per questo gesto è stato sospeso dal Professional Game Match Officials Limited, l'organismo responsabile degli ufficiali di gara in Inghilterra. Come mostrano alcuni fotogrammi Hatzidakis avrebbe colpito il terzino Robertson con una gomitata al collo. Adesso si è in attesa che la Football Association concluda la propria indagine per capire i provvedimenti che saranno presi.