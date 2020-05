Perde alla Play Station: il presidente dell’Almeria prende a calci la televisione

A volte la pazienza scappa anche quando non sarebbe opportuno. E’ accaduto a Turki Al-Sheikh, sceicco membro del governo saudita e presidente dell’Almeria, club militante in Segunda Division. Il numero uno della società spagnola aveva deciso di organizzare un torneo alla Play Station con scopo benefico. Sembrava tutto filare liscio, quando il secondo gol incassato da Saud Al-Suwailem, presidente dell’Al-Nassr, ha fatto infuriare Al Sheikh. La sua reazione è diventata virale: dopo il doppio svantaggio, il presidente dell’Almeria ha letteralmente preso a calci la televisione. Insomma, un modo non proprio elegante per concludere un’iniziativa benefica…