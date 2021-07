Perez: “Mourinho disse a Ozil che sua ragazza era stata a letto con calciatori di Inter e Milan”

Ozil è arrivato all'età di 21 anni a Madrid e ha cambiato il suo stile di vita

Le dichiarazioni del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, continuano ad apparire in rete rese pubbliche da El Confidencial. Dopo quelle su Casillas, Raul, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, e poi sull'ex allenatore Vicente del Bosque, stavolta è saltato fuori un file audio in cui Perez prende in giro l'ex centrocampista Mesut Ozil arrivato a Madrid a 21 anni. La registrazione è datata 2012. Quando il tedesco di origini turche si è trasferito a Madrid, ha cambiato la fidanzata con una modella milanese. Mourinho gli ha detto che non solo tutti i giocatori di Inter e Milan erano andati a letto con questo ragazza, ma anche lo staff tecnico di entrambe le squadre. "E' venuto qui con una ragazza di 21 anni - esordisce Florentino -, è uno di quei turchi di terza generazione... e scopre Madrid. Manda la fidanzata a fan...o e cambia vita. Si innamora di una modella italiana, di Milano. Poi prendeva l'aereo privato, andava lì, scopava e tornava". "Un giorno Mourinho lo chiama. 'Ehi, Ozil, posso parlare con te in confidenza come se fossi tuo padre?. E il ragazzo gli dice: 'Sì, sì, certo?. 'Guarda, quella ragazza con cui esci è stata con tutti i giocatori di Inter e Milan, compresi gli staff tecnici delle due squadre'. Alla fine l'ha lasciata".