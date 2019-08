Perisic al Bayern Monaco, Klinsmann approva: “Giocatore eccezionale”

Non solo Effenberg approva il possibile trasferimento di Mandzukic al Bayern Monaco, Jürgen Klinsmann dice la sua sul trasferimento di Ivan Perisic al club bavarese, affare già concluso da qualche giorno, a differenza di quello che riguarda il croato della Juventus: “Insieme a Pavard lo ritengo un giocatore eccezionale, con il Bayern ancora favorito per il titolo in Bundesliga – ha detto l’attuale consulente tecnico e sportivo dei canadesi del Toronto, che fu giocatore dei bavaresi dal 1995 al 1997 e allenatore nel 2008-2009, oltre che c.t. della Germania dal 2004 al 2006 -. Le cose saranno un po’ diverse per Kovac, visto che sarà il primo anno senza Robben e Ribery, ma sono arrivati ottimi giocatori, fra cui anche Lucas Hernandez”. Ha riportato le dichiarazioni il portale Fcinternews.it.