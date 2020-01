Perisic senza limiti: “Futuro? Non sono vecchio e spero di giocare altri 7-8 anni…”

Protagonista in campo nell’ultima gara del Bayern Monaco con una rete e un assist, Ivan Perisic, esterno in prestito ai tedeschi dall’Inter, ha parlato a Abendzeitung della propria esperienza in Germania ma soprattutto del proprio futuro. Non in ottica mercato, ma della sua volontà di giocare ancora a lungo.

FIDUCIOSO – Sulla propria esperienza nel club bavarese, Perisic ha affermato: “Fino ad oggi è tutto positivo a Monaco, sia sul lato privato che su quello sportivo”. Mentre sul futuro: “Vado semplicemente passo dopo passo, giorno dopo giorno. Poi vedremo. Avere 30 anni non signigica essere vecchi. Io sto bene. Il mio piano è giocare altri 7-8 anni”.