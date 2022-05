Perisic: “Sognavo di giocare in Premier League. Felice di ritrovare Conte”

Le parole del giocatore croato

APPRODO IN PREMIER E CONTE - "Sono eccitato, ho voglia di iniziare con la famiglia degli Spurs. Quando ho avuto i primi contatti col tecnico e col direttore sportivo ho detto loro che volevo venire in Premier League sin da quando ho iniziato a giocare a calcio in Belgio, adesso è arrivato il momento. Il mio rapporto con Conte? E’ un privilegio lavorare con un tecnico come lui, all’Inter abbiamo vinto il campionato dopo 10-11 anni. E’ stato un anno perfetto e sono felicissimo di ritrovarlo. Lui vive di calcio, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Anche quando dorme pensa al calcio. Conosco il suo carattere e sono certo che faremo un grande lavoro qui".

CHAMPIONS E OBIETTIVI - "Stavo aspettando, ho guardato le ultime 2-3 partite del Tottenham. E’ un bene anche per me ovviamente. Voglio fare un grande lavoro in Champions, così come in Premier e nelle coppe. Mi piace lavorare, lavorare per la squadra per vincere qualcosa di importante. Porterò le mie qualità e anche tanta esperienza, ho giocato per grandissimi club e non vedo l’ora di iniziare e dare il meglio di me stesso. Qua hanno giocato tanti giocatori croati, ho tanti contatti con loro e ora gli chiederò sicuramente qualcosa su club e città e mi aiuteranno. Ho affrontato il Tottenham in Champions nel 2018, una squadra durissima. E’ stata una bella esperienza, poi li ho affrontati di nuovo l’anno successivo col Bayern e ho giocato nel nuovo stadio. Qualcosa di speciale. Era uno dei miei sogni giocare nei migliori campionati del mondo e la Premier era quella che mi mancava".