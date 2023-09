Perisic torna a casa: vicino l’accordo con l’Hajduk Spalato da gennaio

Perisic è attualmente infortunato avendo riportato in allenamento lo scorso 20 settembre una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. La partita contro lo Sheffield United, disputata il 17 settembre, potrebbe quindi essere stata l'ultima della carriera di Perisic in Inghilterra, dove è approdato nell'estate 2022 da svincolato all'Inter su richiesta del suo ex allenatore in nerazzurro Antonio Conte, e l'ultima in uno dei campionati top d'Europa.