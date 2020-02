Perù, autobus di tifosi precipita in una scarpata: 8 morti

Tragedia in Perù che ha visto coinvolti alcuni tifosi ecuadoriani del Barcellona Sc, otto dei quali deceduti a seguito di un incidente stradale. L’autobus che li trasportava dopo una trasferta della squadra impegnata a Lima per la Copa Libertadores, è finito fuori dalla carreggiata precipitando in una scarpata profonda 15 metri in un tratto di zona desertica. L’asfalto sconnesso e la strada stretta pare sia stata la causa di questa tragedia ma anche il mezzo pesante potrebbe avere avuto un guasto meccanico. Il Presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno ha twittato: ” La nostra profonda solidarietà alle famiglie dei tifosi del Barcellona SC che sono morti in un incidente in Perù. Stiamo coordinando l’assistenza per tutte le persone ferite”.