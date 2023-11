Perù, ex calciatore muore dopo una sparatoria in un ristorante

"Siamo spiacenti di comunicare la delicata morte del nostro amato ex giocatore e direttore tecnico della nostra categoria 2011, Henry Colán. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze e offriamo una preghiera per il suo riposo eterno", ha scritto il club Sport Boys sul suo account Twitter.

In carriera ha giocato anche come centrocampista offensivo per Sporting Cristal, Alianza Atlético, Total Chalaco, San Marcos, Ayacucho FC e César Vallejo, l’ultima sua squadra prima del ritiro. Con lo Sporting Cristal disputò anche due spezzoni in Copa Libertadores nel 2006, contro Bolivar e Indipendiente Santa Fé.